الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح) والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس.
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