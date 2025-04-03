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أخبار مصر

اليوم، غلق باب التقديم على 300 فرصة عمل بالإمارات براتب شهري 25 ألف جنيه

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

تغلق وزارة العمل باب التقديم لعدد من الوظائف في شركة تروجان للمقاولات العامة بالإمارات اليوم الخميس.

 

وأعلن وزير العمل محمد جبران، الأحد الماضي فتح باب التقديم على 300 فرصة عمل في شركة تروجان للمقاولات العامة بالإمارات، بالتعاقد لمدة سنتين، وراتب شهري 1800 درهم، مع توفير الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي،وبدل ساعات عمل إضافية.

 

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة توفرها الوزارة بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والادارة العامة للتشغيل.

 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان،عبارة عن   100 حداد مسلح، و100 نجار مسلح، و100 عامل متخصص في تركيب السيراميك،ويمكن التقديم عليها من اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا 

 

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