الخميس 03 أبريل 2025
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أخبار مصر

قصر المانسترلي، تحفة معمارية على ضفاف النيل تحكي تاريخ مصر الحديث (فيديو)

قصر المانسترلي
قصر المانسترلي
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 نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطع فيديو جديد يستعرض قصر المانسترلي، أحد المعالم التاريخية الفريدة التي تجسد روائع العمارة في القرن التاسع عشر.

ويقع القصر على جزيرة الروضة في القاهرة، مطلًا على نهر النيل، وقد أنشأه حسن فؤاد باشا المانسترلي عام 1851. ويتميز القصر بتصميمه الفريد الذي يعكس الطراز المعماري العثماني، مع زخارفه المميزة وأسقفه المزخرفة وأبوابه الخشبية المنحوتة بدقة.

 

ويُعد القصر شاهدًا على مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث، حيث استُخدم في العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويضم جزءًا من متحف أم كلثوم، الذي يروي سيرة كوكب الشرق ومسيرتها الفنية.

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الروضة القرن التاسع عشر المعالم التاريخية تاريخ مصر الحديث جزيرة الروضة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ام كلثوم قصر المانسترلي

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