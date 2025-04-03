قصر المانسترلي، تحفة معمارية على ضفاف النيل تحكي تاريخ مصر الحديث (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطع فيديو جديد يستعرض قصر المانسترلي، أحد المعالم التاريخية الفريدة التي تجسد روائع العمارة في القرن التاسع عشر.

ويقع القصر على جزيرة الروضة في القاهرة، مطلًا على نهر النيل، وقد أنشأه حسن فؤاد باشا المانسترلي عام 1851. ويتميز القصر بتصميمه الفريد الذي يعكس الطراز المعماري العثماني، مع زخارفه المميزة وأسقفه المزخرفة وأبوابه الخشبية المنحوتة بدقة.

ويُعد القصر شاهدًا على مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث، حيث استُخدم في العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويضم جزءًا من متحف أم كلثوم، الذي يروي سيرة كوكب الشرق ومسيرتها الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.