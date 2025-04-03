توطين صناعة محطات تحلية المياه والصرف الصحي، مركز المعلومات ينشر فيديو من داخل أحد المصانع

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطع فيديو يستعرض جهود الدولة في توطين صناعة محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن المائي والاعتماد على التكنولوجيا المحلية في تنفيذ المشروعات القومية.

ويُبرز الفيديو أحد المصانع المتخصصة في تصنيع محطات التحلية والمعالجة داخل مصر، حيث يعكس الجهود المبذولة لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي في هذا المجال الحيوي.

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لدعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية، خاصة في المناطق الساحلية، إلى جانب محطات معالجة الصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.