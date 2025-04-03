الخميس 03 أبريل 2025
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أخبار مصر

توطين صناعة محطات تحلية المياه والصرف الصحي، مركز المعلومات ينشر فيديو من داخل أحد المصانع

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطع فيديو يستعرض جهود الدولة في توطين صناعة محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن المائي والاعتماد على التكنولوجيا المحلية في تنفيذ المشروعات القومية.

ويُبرز الفيديو أحد المصانع المتخصصة في تصنيع محطات التحلية والمعالجة داخل مصر، حيث يعكس الجهود المبذولة لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي في هذا المجال الحيوي.

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لدعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية، خاصة في المناطق الساحلية، إلى جانب محطات معالجة الصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

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المناطق الساحلية قطاع المياه والصرف الصحي مجلس الوزراء محطات تحلية المياه محطات معالجة الصرف الصحي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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