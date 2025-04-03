إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم في مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز طما بمحافظة سوهاج بسبب خلافات على تقسيم قطعة أرض زراعية بين الطرفين.

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات تقسيم قطعة أرض بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة بين “طرف أول ”حسني ع م ع"، 58 عاما- عامل، مصابا بـ “ جرح قطعي بالرأس “ وتم نقله لمستشفي طما المركزي ونجليه ”محمد”، 32 عاما - عامل مصابًا بـ “جرح طعني بالصدر من الناحيه اليسري “ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجماعي الجديد و”أحمد”، 30 عاما - عامل، مصابًا بـ “جرح قطعي بالرأس”.

وتم ضبط طرفي المشاجرة بسبب خلافات علي تقسيم قطعة أرض زراعية بين الطرفين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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