نقاش يشرع في قتل طليقته بـ"ساطور" لشكه في سلوكها بسوهاج

تعدى نقاش على طليقته بالضرب بسلاح أبيض "ساطور" مما أدى لإصابتها بجروح قطعية بالوجه من الناحية اليسرى واليد اليمنى وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وذلك لشكه في سلوكها بدائرة قسم أول سوهاج

ضبط نقاش تعدى على طليقته بساطور لشكه في سلوكها بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من قسم أول سوهاج يفيد بقيام خالد ع ط م 42 عاما نقاش ومقيم بذات العنوان بالتعدي على طليقته “أسماء ف ر ط”، 32 عاما - ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم ثان سوهاج بالضرب بسلاح أبيض " ساطور " مما أدى لإصابتها" بجروح قطعية بالوجه من الناحية اليسرى واليد اليمنى ولا يمكن استجوابها " وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدم “ساطور” وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وذلك لشكه في سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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