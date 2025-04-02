الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سامح حسين يستعد لطرح فيلم جديد بعنوان "استنساخ" في هذا الموعد

فيلم استنساخ
فيلم استنساخ

يشارك الفنان سامح حسين في الموسم السنيمائي الحالي بفيلم جديد يحمل اسم “استنساخ”، حيث يعرض الفيلم بالسينمات يوم 9 من شهر إبريل الجاري. 

 

قصة وأحداث فيلم استنساخ 

وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

فيلم ساندوتش عيال

وكانت أخر أعمال الفنان سامح حسين فيلم ساندوتش عيال والذي عرض عبر عدد من المنصات الرقمية وليس بدور العرض السينمائي.

والفيلم من تأليف طارق رمضان وإخراج هاني حمدي، ويشارك سامح حسين البطولة: الفنانة نور قدري وإبرام سمير  بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال أبرزهم: يوسف صلاح ومنذر مهران.

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