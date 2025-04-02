79 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية خلال إجازة عيد الفطر

قالت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، إن هناك إقبالا تاريخيا على الحديقة خلال عيد الفطر المبارك، حيث سجل الإقبال على حديقة الحيوان في ثالث أيام عيد الفطر المبارك 42 ألف زائر، ليصبح إجمالي عدد الزائرين 79 ألف زائر خلال أيام العيد الثلاث.

وأضافت مدير الحديقة، أن الحديقة شهدت خطة متكاملة لصيانة ودهانات ونظافة مباني الحيوانات وأماكن العرض، وتهيئتها بشكل جيد لاستقبال الزائرين والتى تعد متنفس أساسي للغلابة ومحدودى الدخل.

37 ألف زائر خلال يومين

وأوضحت مدير الحديقة أنه خلال أول يومين من عطلة عيد الفطر سجلت أعداد الزائرين 37 ألف زائر بواقع 11 ألف في اليوم الأول و26 ألف في اليوم الثانى، مشيرة إلى أن اليوم الأربعاء متوقع مضاعفة الأعداد

ولادات جديدة للحيوانات

وأكدت مساهمة الولادات الجديدة في زيادة الإقبال على الحديقة خاصة الأطفال والفتيات، حيث استقبلت حديقة الحيوان ولادات جديدة متمثلة في أبو عق وشبل أسد وكبش اروى وماعز فرنساوى أبيض لجذب الزائرين.

رئيس حي شرق تزور الحديقة وتطعم كبشا

جاء ذلك في إطار توجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية بالاستعداد لعيد الفطر المبارك واعياد الربيع وفصل الصيف وذلك لظهور الثغر بالمظهر اللائق أمام زائريها.

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