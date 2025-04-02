الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

حدائق المنصورة تستقبل 60 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر

حدائق المنصورة تستقبل
حدائق المنصورة تستقبل 60 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر، فيتو

صرح أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية بأن حدائق المنصورة العامة شجرة الدر والبان راما وصباح الخير يا مصر تشهد إقبالا كبيرا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة
أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة

إقبال كبير على حدائق المنصورة 

وأوضح أن أول ايام العيد استقبلت 14300زائر، وثاني ايام 23600 زائر، وثالث ايام العيد 20000 زائر حتي الآن لحين انتهاء اليوم والحصر،  للتنزه والاستمتاع بالجو والألعاب والأشجار ومياه النيل تحت إشراف ابراهيم حمزة مدير الحدائق بحي غرب المنصورة.

 

 

 

وتعد حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية المتنفس الأوحد للبسطاء في  العيد، وتجذب المواطنين من جميع الأنحاء والقرى والمحافظات المجاورة.

وأنشئت الحديقة على مساحة 25 فدانا تقريبا، لكن تقلصت مساحتها لتصل إلى 20 فدنا، وتطل بموقعها الساحر على نهر النيل، وملحق بها مشتل تابع للمحافظة  وتشتهر بأن سعر دخولها رمزي لا يتعدى الـ١٠جنيهات.

 

 

 

 

وكان قد أكد محافظ الدقهلية جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلًا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك جاهزية مدينة جمصه لاستقبال الزوار وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم، وفي جميع مراكز ومدن المحافظة.

 

توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة

كما أكد محافظ الدقهلية أن توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لأي محاولات للتعدي بالبناء على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

وأضاف محافظ الدقهلية أن منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة واللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة تعمل خلال أيام العيد، ولجان تفتيش التموين والصحة والطب البيطري تعمل خلال العيد، وتعمل غرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة وعلى اتصال مباشر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكاوى أو التبليغ عن أي طوارئ، والاستجابة لها على الفور.

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