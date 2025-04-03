هل تدخل مصر فى دائرة الجفاف بعد شتاء 2025؟.. الأرصاد الجوية: السر فى التوزيعات الضغطية وسيطرة المرتفعات الجوية.. يناير 2025 الأعلى حرارة و30 عاما دون أمطار تعنى الجفاف

قلة سقوط أمطار ثم جفاف ثم اندلاع حرائق، كان ذلك هو التسلسل الذى عاشته ولاية كاليفورنيا خلال الأيام الماضية بعد موسم صيف حار جدًا، أدى إلى اندلاع نيران التهمت الغابات وأعادت مجددًا الخوف من التغيرات المناخية وآثارها.

ومن أمريكا إلى مصر لم تكن الأمور ثابتة، فشتاء 2025 لم يكن ممطرا مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تراجعت معدلات سقوط الأمطار خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى هذا العام، وبدأت دعوات كثيرة لصلاة الاستسقاء لنزول الأمطار.

فى الصعيد، أدت قلة سقوط الأمطار أو ندرة سقوطها فى بعض المناطق على غير المعتاد إلى حالة من القلق لدى الكثير، خاصة فى المحافظات التى تعتمد على مياه الأمطار فى الزراعة، فهل تدخل مصر فى حالة جفاف ليصبح شتاؤها جافا بدلا من ممطر؟

التوزيعات الضغطية

بدورها، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية إن شتاء 2025 شهد بالفعل قلة فى سقوط الأمطار ولكن هذا لا يعنى دخول مصر فى حالة من الجفاف، مؤكدة أن دخول مصر الجفاف يعنى قلة سقوط الأمطار على مدار ثلاثين عاما، مرجعة قلة سقوط الأمطار هذا الشتاء إلى التوزيعات الضغطية وسيطرة المرتفعات الجوية فى طبقات الجو العليا وقلة تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية.

وأشارت منار غانم خلال حوارها لفيتو، أن يناير هذا الشتاء كان الأعلى تسجيلا فى درجات الحرارة على مستوى العالم، رغم أنه هو أكثر شهور العام برودة، إلا أن سيطرة المرتفعات الجوية تسببت فى زيادة سطوع الشمس فى هذا الشهر وارتفاع درجات الحرارة به مقارنة بالأعوام السابقة، لافتة إلى أن العالم كافة يتأثر بظاهرة النينيا هذا العام بخلاف العام السابق حيث تأثر بظاهرة النينو، مشيرة إلى أن هاتين الظاهرتين يؤثران بشكل قوى على الدول القريبة من المحيطات، أما مصر فتأثرها بهما ضعيف جدا، مقابل ذلك يكون تأثير التغييرات المناخية بفعل الأنشطة البشرية كانبعاثات الكربون كيير فى طقس مصر والذى أدى إلى حدوث ظواهر جوية جامحة.

وقالت غانم إن جفاف شتاء 2025 لايعنى أن الصيف القادم سيكون أكثر حرارة، موضحة أن هناك سمات عامة لكل فصل أما التنبؤات الجوية لكل فصل فتتم قبل بدايته بأيام قليلة وذلك للخروج بأدق توقعات وذلك من خلال متابعة خرائط الطقس والتوزيعات الضغطية، فكلما اقتربت التوقعات كانت الأصح خاصة فى الفصول التى تشهد تغييرا سريعا فى خرائط الطقس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن موسم الربيع يفصلنا عنه أيام قليلة وهو موسم التقلبات الجوية والسريعة والحادة وهو أكثر الفصول التى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث تصل إلى 46 درجة مئوية وذلك لتأثرنا بكتل صحراوية ولكن تنخفض به نسب الرطوبة، ويعرف الربيع بفصل المنخفضات الخماسينية التى تتسبب فى إثارة الرياح المثيرة للرمال والأتربة كما أنه ينقلنا من برودة الشتاء إلى حرارة الصيف وقد تشهد بعض أيام ربيع 2025 ارتفاعا فى معدلات درجات الحرارة عن معدلاتها فى هذا التوقيت من كل عام.

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