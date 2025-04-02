الزمالك يكرم قنصل مصر في جنوب أفريقيا

حرص مسؤولو نادي الزمالك على تكريم عمر شعيب قنصل مصر في جنوب أفريقيا، خلال تواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مدينة كيب تاون لخوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكرم كل من، محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك رئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا وعبد الواحد السيد مدير الكرة القنصل المصري بمنحه درع النادي، بعد المجهودات التي بذلها مع البعثة، وقيامه بتذليل كافة العقبات التي واجهت الزمالك في جنوب أفريقيا منذ وصول بعثة الفريق إلى كيب تاون.

ووجه محمد طارق الشكر للقنصل المصري على مجهوده خلال إقامة الفريق في جنوب أفريقيا، ونقل له تحيات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.