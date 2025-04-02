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رياضة

الزمالك يكرم قنصل مصر في جنوب أفريقيا

تكريم قنصل مصر في
تكريم قنصل مصر في جنوب أفريقيا

حرص مسؤولو نادي الزمالك على تكريم عمر شعيب قنصل مصر في جنوب أفريقيا، خلال تواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مدينة كيب تاون لخوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وكرم كل من، محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك رئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا وعبد الواحد السيد مدير الكرة القنصل المصري بمنحه درع النادي، بعد المجهودات التي بذلها مع البعثة، وقيامه بتذليل كافة العقبات التي واجهت الزمالك في جنوب أفريقيا منذ وصول بعثة الفريق إلى كيب تاون.
ووجه محمد طارق الشكر للقنصل المصري على مجهوده خلال إقامة الفريق في جنوب أفريقيا، ونقل له تحيات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع  نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك محمد طارق عضو مجلس مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة الزمالك

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