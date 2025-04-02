الأربعاء 02 أبريل 2025
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أخبار مصر

المتحف المصري الكبير ينظم عرضا فنيا لموكب حتحور

معرض موكب حتحور بالمتحف
معرض موكب حتحور بالمتحف المصري الكبير

أقام المتحف المصري الكبير بالتعاون مع جمعية "تواصل" عرض فني تراثي احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك تحت عنوان "موكب حتحور".

الفعاليات الترويجية بالمتحف المصري الكبير

وثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ما ينظمه المتحف المصري الكبير من أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية والتي بدورها تعمل على ربط المواطنين  بجميع فئاتهم العمرية بالمتحف مما يساهم في رفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بصورة أعمق عن تاريخ  مصر وحضارتها العريقة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن تنظيم هذا العرض الفني يأتي في إطار حرص المتحف على تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتوعوية من خلال التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل دور المتحف كمؤسسة علمية، ثقافية، مجتمعية.

 تنظيم معرض فني تراثي احتفالا بعيد الفطر تحت عنوان "موكب حتحور

وتضمن الموكب عرضا للآلات الموسيقية التراثية واستعراضات أكروباتية بأزياء تراثية مستوحاه من الحضارة المصرية القديمة بمشاركة 80 طالب من مدرسة تواصل وبحضور عدد كبير من زائري المتحف الذين حرصوا على حضور العرض، معربين عن سعادتهم واستمتاعهم به، كما حرصوا علي إلتقاط الصور التذكارية مع أطفال العرض الفني بملابسهم التراثية.

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المتحف المصري الكبير شريف فتحي وزير السياحة والآثار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير هيئة المتحف المصري الكبير

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