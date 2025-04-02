تميم عبده يحتفل بعيد ميلاده رفقة أسرته

احتفل الفنان التونسي تميم عبده بعيد ميلاده الـ67، رفقة عدد من أفراد أسرته، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته وبعض أفراد أسرته، أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، ووجه الشكر لكل من هنأه بهذه الذكرى.

وشارك تميم عبده في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “كامل العدد 3” ومسلسل “إخواتي”، وحققًا العملان نجاحًا كبيرًا.

معلومات عن تميم عبده

ولد تميم عبده في مدينة سليانة في عام 1958، ويحمل مؤهل الحقوق، إلا أن حبه للسفر دفعه للعمل بالعراق كمترجم من البرتغالية لفترة من الوقت في شركة برازيلية شهيرة.

عقب ذلك.. جاء تميم عبده إلى مصر رغبةً منه للالتحاق بالقسم الحر معهد الفنون المسرحية نظرًا لتقدمه في السن، وبالفعل حقق رغبته وتخرج فيه كممثل ومخرج مسرحي، ثم التحق بالعمل كموظف في شركة أفلام يوسف شاهين لمدة تقارب الـ22 عامًا وتدرج فيها إلى أن وصل لدرجة مدير إنتاج ثم لمنتج منفذ، واختص بالأفلام الأجنبية التي تصور في مصر من خلال الشركة.

وخلال عام 2015.. أصدر الدكتور اشرف زكي في قرار مفاجئ بوقف التعامل مع تميم عبده، ولم تكتف النقابة بقرار الإيقاف عن العمل، بل قامت بمناشدة المنتجين كي لا يتعاملوا مع الفنان تميم عبده مرة أخرى، على أن يتم إخطار النيابة العامة من أجل اتخاذ خطوة تجاه ما قام به الفنان التونسي، إلا أن تم عقد جلسات وتراجعت النقابة عن قرارها.

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