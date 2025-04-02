الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

فرنسا تحذر إيران من مواجهة عسكرية بسبب برنامجها النووي

وزير الخارجية الفرنسية،
وزير الخارجية الفرنسية، فيتو

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، من أن مواجهة عسكرية مع إيران ستكون شبه حتمية إذا فشلت المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وفق وكالة "فرانس برس.

وقال بارو خلال جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية: "في حال الفشل، فإن مواجهة عسكرية تبدو شبه حتمية، الأمر الذي ستكون له تكلفة باهظة تتمثل في زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل خطير".

يأتي ذلك بعد أيام من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـقصف إيران إذا واصلت تطوير برنامجها النووي.

وقبل يومين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران  بقصفها، وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.

وفي تصريحات له، قال ترامب إنه "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق فإنها ستتعرض لقصف لا مثيل له"، وفق تعبيره، لكنه أكد أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يجرون محادثات حول الملف النووي.

وشدد على أن صبره لن يدوم طويلًا، ملوحًا بإجراءات عسكرية واقتصادية إذا لم تحقق المفاوضات نتائج مرضية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

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