إزالات فورية للتعديات والبناء المخالف في مراكز الدقهلية في إجازة عيد الفطر

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إزالة مخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات إزالة بالدقهلية

وأكد أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، لأي مخالفة أو تعدي بالبناء، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار الساعة قبل وأثناء وخلال أيام العيد، وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وفي هذا السياق، قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال إزالة تعدى بمساحة 350 مترا على الأرض الزراعية ببسنديلة، وإزالة تعد آخر بمساحة 100متر على الأرض الزراعية ببسنديلة، وإزالة تعد بمساحة 75 متر في قرية الشوامي، كما تابعت أعمال إزالة سور بالبلوك الأبيض بمساحة 200 متر تقريبا على أرض زراعية تابعة لجمعية السلام بالوحدة المحلية بقلابشو، وأعمال فك الشدة الخشبية لسقف على مساحة 200 متر تقريبا خارج الحيز تابعة لجمعية العدالة، ومتابعة أعمال إزالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 100متر بنطاق الوحدة المحلية بالشوامى، وإزالة تعدي خارج الحيز العمراني بنطاق عزبة جمعة آدم في نطاق الوحدة المحلية بالستاموني.

وقام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، بمتابعة أعمال إزالة مخالفة عبارة عن غرفة من الصاج معروشة على مساحة 30 متر خارج الحيز العمراني بقرية بقطارس التابعة للوحدة المحلية ببرج النور الحمص، وإزالة سور بطول 20 متر تقريبا بالبلوك والمونة الأسمنتية على الأرض الزراعية بقرية سماحة التابعة لكفر عوض، وفي مركز المنصورة تابع أعمال إزالة حجرتين بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية النسيمية التابعة للوحدة المحلية بطناح بمساحة 44 متر، وإزالة أعمدة خرسانية وحوائط حتى منسوب السقف للدور الثالث العلوي بقرية الخيارية التابعة للوحدة المحلية في البرامون.

كما قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال إزالة هنجر على مساحة 80 متر على أرض زراعية بحوض شمان بالجزيرة، وإزالة تعدي بقرية دماص على مساحة قيراط ونصف خارج الحيز العمراني.

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