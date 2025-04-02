وزارة الزراعة تتابع أعمال إنشاء سحارة الحكمة بأسوان

أجرى الدكتور هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعيه المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، زيارة تفقديه ثالث أيام عيد الفطر، لمتابعة سير الأعمال الخاصة بإنشاء سحارة بقرية الحكمة وأعمال الصرف الزراعي ونشاء مدرسة التعلمية بقرية البراعم بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان.

تأتى هذه الأعمال للتغلب على مشكلة ارتفاع منسوب المياه والصرف بمساحة 3500 فدان بالمنطقة وعدم تمكن الأهالى من زراعة هذه الأرض منذ إستلامها وبحضور محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمهندس عبدالرحيم سرور رئيس لإدارة المركزية لاقليم صرف مصر العليا والمهندس احمد السعدى مدير لإدارة العامة الصرف اسوان وبحضور استشاري المشروع والدكتور فهمي صلاح عبدالحليم، أستاذ الهيدروليكا والموارد المائية بكلية الهندسة جامعة بنها.

وخلال الجولة ناقش المسئولين والاستشاريين كيفية ضمان الانتهاء من الاعمال والعمل سريعا على إعادة هذه الارض للزراعة مرة ثانية , للمساعدة فى تحسين مستوى المعيشة للمنتفعين المتضررين بهذه المنطقة.

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