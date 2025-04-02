الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة الزراعة تتابع أعمال إنشاء سحارة الحكمة بأسوان

متابعة مشروع سحارة
متابعة مشروع سحارة الحكمة
ads

أجرى الدكتور هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعيه المستدامة SAIL التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، زيارة تفقديه ثالث أيام عيد الفطر، لمتابعة سير الأعمال  الخاصة بإنشاء سحارة بقرية الحكمة وأعمال الصرف الزراعي ونشاء مدرسة التعلمية بقرية البراعم بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان.

تأتى هذه الأعمال للتغلب على مشكلة ارتفاع منسوب المياه والصرف بمساحة 3500 فدان بالمنطقة وعدم تمكن الأهالى من زراعة هذه الأرض منذ إستلامها وبحضور محمد عبد السميع  رئيس الهيئة المصرية العامة  لمشروعات الصرف والمهندس عبدالرحيم سرور رئيس لإدارة المركزية لاقليم صرف مصر العليا والمهندس احمد السعدى مدير لإدارة العامة الصرف اسوان وبحضور استشاري المشروع والدكتور فهمي صلاح عبدالحليم، أستاذ الهيدروليكا والموارد المائية بكلية الهندسة جامعة بنها.

وخلال الجولة ناقش المسئولين والاستشاريين كيفية ضمان الانتهاء من الاعمال والعمل سريعا على إعادة هذه الارض للزراعة مرة ثانية , للمساعدة فى تحسين مستوى المعيشة للمنتفعين المتضررين بهذه المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقرية الحكمة الصرف الزراعي

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على وقائع الزواج العرفي بمدارس الشرقية (فيديو وصور)

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

نسب المشاهدات تشعل التنافس بين ياسمين عبد العزيز والعوضي، والحرب الكلامية سيدة الموقف (فيديو)

فوائد تجنيها مصر من رسوم ترامب الجمركية على حلفائها.. زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات على رأس القائمة.. وهذه أبرز التحديات المحتملة أمام القاهرة

قرارات عاجلة من النيابة بعد واقعة هجوم نمر مفترس على عامل سيرك طنطا

نجم الزمالك: انسحاب الأهلي أفضل قرار لصالح الأبيض بعد صفقة عبد الله السعيد

الأوقاف: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية

عامل سيرك طنطا ضحية هجوم النمر يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

منوعات

المزيد

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

إقبال ضعيف على شوارع وسط البلد في ثالث أيام عيد الفطر "صور"

استمرار توافد الزوار على الحدائق العامة بالقاهرة والجيزة بثالث أيام العيد (صور)

باحثون أمريكيون يبتكرون تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار لكلام فوري

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي ثالث أيام عيد الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات ليفريول في شهر أبريل 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل "عيدية"؟، عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية