الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس الخدمات البيطرية يتفقد حديقة الحيوان في بني سويف

رئيس الخدمات البيطرية
رئيس الخدمات البيطرية يتفقد حديقة حيوان بني سويف

تفقد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حديقة الحيوان بمحافظة بني سويف، للوقوف على سير العمل بها، والتيسير على الزائرين.


وقال رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة القطاعات والادارات الخدمية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، والتأكد من تقديم كافة الخدمات واتاحتها، والتيسير على المواطنين.
 

وحرص شاهين على لقاء الزائرين ورواد الحديقة للاستطلاع آرائهم حول عمليات التطوير الأخيرة بالحديقة، خاصة بعد دعمها ببعض الحيوانات من حديقة حيوان الجيزة، قبل العيد مباشرة، حيث أعرب الزوار عن سعادتهم بما تم من أعمال تطوير بها، بإعتبار الحديقة متنفسا هاما لأبناء المحافظة.

وفي سياق متصل تفقد أيضا بعض مسئولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية حديقة الحيوان الفيوم، استمرار لأعمال المتابعة الميدانية، وتفقد سير العمل، والتأكيد على توفير سبل الراحة للمواطنين والزائرين.

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الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عيد الفطر المبارك حديقة الحيوان بمحافظة بني سويف بني سويف

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