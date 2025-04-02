الأربعاء 02 أبريل 2025
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وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى البلينا المركزي

وكيل صحة سوهاج يتفقد
وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى البلينا المركزي

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى البلينا المركزي جنوب محافظة سوهاج في ثالث أيام عيد الفطر، يرافقه الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي.

وتفقد "دويدار" أقسام المستشفي المختلفة واطمئن من انضباط الطاقم الطبي والاداري وانتظام تقديم الخدمات واطمئن علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

 

ووجه دويدار اثناء الزيارة برفع مستوي النظافة العامة بالمستشفى والتشديد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوي وخلال زيارته لقسم الحضانات وجه دويدار برفع الطاقة الإستيعابية للقسم من 5 حضانات إلي 9 حضانات وكذلك تشغيل قسم العناية المركزة وتحسين الخدمة المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي.

 

وحرص "دويدار" علي السماع للمرضي المترددين علي المستشفي اثناء الزيارة لمعرفة انطباعهم وملاحظاتهم واخذها بعين الاعتبار.

 

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اقسام المستشفى الادوية والمستلزمات الطبية الإدارى الطاقم الطبي الطاقة الاستيعابية المترددين على المستشفى ايام عيد الفطر

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