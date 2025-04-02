الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

مستشفى سوهاج ينقذ حياة شاب سقط من على جبل بسبب عاصفة ترابية

انقاذ الشاب من اعلى
انقاذ الشاب من اعلى جبال

نجح فريق طبي بمستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة فى إنقاذ حياة شاب عمره ١٦ عاما سقط من قمة الجبل المجاور لمعبد أتريبس الأثرى، من ارتفاع ٤٠٠ متر من سطح الأرض. بسبب عاصفة ترابية شديدة أدت إلى سقوطه.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن مستشفى الطوارئ والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة تعد من أكبر المستشفيات الجامعية التى تقوم بالتدخل العاجل لإنقاذ الحالات الحرجة والطارئة، والتى لا يتوفر لها الخدمات الطبية بالمنطقة المحيطة، والحد من تحويلها إلى المستشفيات البعيدة بالمحافظات الأخرى للمحافظة على حياة المريض، حيث نجح فريق طبي في إنقاذ الشاب الذي أوشك أن يفارق الحياة عقب سقوطه من قمة الجبل ليتم التعامل معه بشكل سريع من فرق طبية على مستوى عالى من المهارة.

وأوضح الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب أنه تم تجهيز المريض بصورة فورية، عقب وصوله المستشفى فى حالة خطيرة وتم دخوله غرفة العمليات، وتم إجراء عدد من العمليات الجراحية الصعبة، وعقب الانتهاء منها تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ان الحالة كانت تعانى من كسور فى عظام الجمجمة وتهتك واضح وكسور متعددة بمقلة العين، الى جانب اضطراب فى درجة الوعى وعدة جروح قطعية متعددة بالوجه، موضحًا انه تم إجراء عملية بعظام الجمجمة ورفع العظام المنخفسه، وإعادة هيكلة مقلة العين وتثبت العظام المفتتة بواسطه شرائح ومسامير ميكروسكوبية.

 

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التعامل الجامع الجامعية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المري

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