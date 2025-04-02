الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، بشكل ملحوظ مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زجاجة الزيت اليوم، فيتو
سعر زجاجة الزيت اليوم، فيتو

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 92.3 جنيه، ليتراوح من 88 إلى 98 جنيها للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووصل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت إلى نحو 96.1 جنيه، ليتراوح من 81 جنيهًا إلى 101 جنيه للتر.

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

الزجاجة تتراجع 6.5 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سعر زيت الذرة بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت الذرة نحو 104.3 جنيه، ليتراوح من 92 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 111.4 جنيه، ليتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزيت اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم اسعار زيت الصويا أسعار الزيت المكرر سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة

مواد متعلقة

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

الزجاجة تتراجع 6.5 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الأكثر قراءة

بنسبة 10%، ترامب يفرض رسوما جمركية على مصر والسعودية والإمارات

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد ويتأهل لمواجهة الريال في نهائي كأس ملك إسبانيا

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

استبعاد النمر المفترس من عروض سيرك طنطا لمدة 5 سنوات

منوعات

المزيد

مواطن يفاجئ رئيس الوزراء العراقي بإعطائه عيدية

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كيف خاطب الله الذين هربوا من القتال مع الرسول؟ "فيديو"

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقته بالحصول على منصب كبير

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية