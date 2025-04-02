الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى العربية

فرقة الإنشاد الديني،فيتو
فرقة الإنشاد الديني،فيتو

 تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة الإنشاد الدينى وذلك فى الثامنة مساء السبت ٥ إبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يضم البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية والإبتهالات منها نعمة من جلائل الآلاء، نور عرش الله، حب النبى والآل دينى  ، يا أيها النبى، الليلة حلوة، فؤادى غدا، حبيب قلبى محمد، ما شممت الورد، بحبك وبريدك، لأجل النبى، أسماء الله الحسنى ودويتو صلى الله على طه،النبى ذاك الإمام،يا طيبة- وديلى سلامى - صلوا على من ذكر الله - سلام على النبى  .. اداء أشرف زيدان، حاتم زايد، أحمد حسن، حسام صالح، محمد حسين، محمد الجزار، محمد نشأت، كريم زيدان واعداد وتحفيظ حسام صقر.

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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