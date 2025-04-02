باحثون أمريكيون يبتكرون تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار لكلام فوري

في إنجاز علمي استثنائي، نجح باحثون أمريكيون في تطوير جهاز مدعوم بـالذكاء الاصطناعي قادر على ترجمة الأفكار إلى كلام شبه فوري، ما يمنح الأمل لمن فقدوا القدرة على النطق بسبب أمراض أو إصابات عصبية.

تربط مناطق محددة في المخ بأجهزة كمبيوتر متقدمة

يعتمد الجهاز، الذي لا يزال في مراحله التجريبية، على "غرسة دماغية" تربط مناطق محددة في المخ بأجهزة كمبيوتر متقدمة، ما يمكّن من فك تشفير الإشارات العصبية وتحويلها إلى كلام مسموع في الوقت الحقيقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.