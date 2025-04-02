حركة تنقلات واسعة لمديري الإدارات الصحية والمستشفيات بسوهاج

اعتمد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج حركة تنقلات موسعة بين مديري الإدارات الصحية والمستشفيات علي مستوي المحافظة وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة الصحية وتجديد الدماء داخل الإدارات والمستشفيات لتحقيق الإستفادة المثلي من الكوادر البشرية وخاصة القيادية

حركة تنقلات واسعة لمديري الإدارات الصحية المستشفيات بسوهاج

حيث أعلن دويدار تكليف الدكتور أحمد حسن عبدالله مديرًا لإدارة طهطا الصحية بدلًا من مديرًا لإدارة المنشاه الصحية تكليف الدكتور محمد نصر صديق مديرًا لإدارة المنشاه الصحية بدلًا من مديرًا لإدارة أخميم الصحية وتكليف الدكتور أحمد جمال يوسف مديرًا لإدارة أخميم الصحية بدلًا من نائب مدير الإدارة الصحية بساقلتة وتكليف الدكتور يوسف رمضان محمد مديرًا لإدارة البلينا الصحية بدلًا من نائب مدير إدارة البلينا الصحيةتكليف الدكتور محمد عشري خضيري مديرًا لإدارة جهينة الصحية بدلًا من عضو بالمكتب الفني وكيل الوزارة



ضخ دماء جديدة وتجديد الرؤي والأهداف والرسالة لكل إدارة صحية ومستشفي

تكليف الدكتور أمجد عادل كراس مديرًا لمستشفى أخميم المركزي بدلًا من مديرًا لمستشفى جهينة المركزي

تكليف الدكتور هاني خيري مديرا لمستشفى جهينة المركزي بدلًا من مديرا لمستشفى أخميم المركزي

تكليف الدكتور عثمان أحمد عثمان مديرًا لمستشفى جرجا العام بدلًا من مديرا للحجر الصحي



تكليف الدكتور محمد نصر الدين امام مديرًا لمستشفى البلينا المركزي بدلًا من مديرًا لإدارة البلينا الصحية

تكليف الدكتور حسام سالم مساعدًا لمدير عام الطب العلاجي بدلًا من مديرًا لمستشفى جرجا العام

تكليف الدكتور أحمد حسن عبدالتواب زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية مديرًا لمستشفى طهطا العام

وتأتي تلك الحركة تماشيًا مع الرؤية الشاملة للمحافظة بتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

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