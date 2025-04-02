الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

حبس قائد سيارة نصف نقل دهس شابا أعلى الطريق بالمقطم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس قائد سيارة نصف نقل دهس شاب أسفل عجلات السيارة أثناء استقلالهم دراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

حادث تصادم بالمقطم 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل دهست دراجة نارية يستقلها شاب أعلي الطريق بمنطقة المقطم مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية قائد السيارة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مديرية أمن القاهرة نيابة الخليفة والمقطم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

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