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رياضة

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة برشلونة

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن قائمة فريقه استعدادًا لخوض مباراة برشلونة المقرر لها، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ميتروبوليتانو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس" معقل برشلونة قد انتهت بالتعادل 4/4.

عودة كوكي لقائمة أتلتيكو مدريد بعد غياب 8 مباريات 

وشهدت اختيارات سيميوني لمباراة اليوم عودة كوكي الغائب عن آخر 8 مباريات للإصابة، وتواجد ريان بلعيد صاحب الأصول الجزائرية، بينما يغيب أنخيل كوريا للإيقاف.

قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة 

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كاملة لمباراة اليوم أمام برشلونة، كالآتي:

خوان موسو - خوسيه خيمينيز - أزبيليكويتا - جالاجر - دي بول - كوكي - أنطوان جريزمان - باريوس - سورلوث - ليمار - لينو - يان أوبلاك - يورينتي - مولينا - ريكيلمي - جوليان ألفاريز - فيتسيل - جافي جالان - جيوليانو - رينيلدو - لو نورماند - جوميز - ريان بلعيد.

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