الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

الاستماع للشهود في محاولة شاب إنهاء حياته بمدينة نصر

إسعاف
إسعاف

يستمع رجال مباحث القاهرة الي اقوال شهود العيان للوقوف علي ملابسات محاولة شاب إنهاء حياته داخل مول شهير في مدينة نصر،  بإلقاء نفسه من الطابق الثامن، وتم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

 

شاب بحاول إنهاء حياته مول سيتي ستارز 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد يقيام شاب بإلقاء بنفسه من الطابق الثامن داخل مول شهير بمدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


بالفحص تبين العثور على شاب فى العقد الرابع من عمره مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسدة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سيتي ستارز في مدينة نصر سيتي ستارز مول شاب بحاول إنهاء حياته مول سيتي ستارز

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