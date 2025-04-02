حملات تموينية مكثفة بالدقهلية خلال أيام عيد الفطر

‏شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مكثفة تمكنت من تحرير 85 محضرا تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق -وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية.

حملات تموينية مكثفة أيام العيد في الدقهلية

وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبدالفتاح - وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة على كل من:

المخابز ومتابعة انتظام سير عملها والتزامها بالمواصفات المقررة، والأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعارها المحددة، والتأكد من وفرة المواد البترولية ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، ومنافذ صرف السلع التموينية، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وقد واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية جهودها وحملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات.

وقد أسفرت عن تحرير 85 مخالفة اليوم كالتالى في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 50 مخالفة وبيانها كالتالى:

• 27 محضر نقص وزن (9-19 جراما)

•محضر عدم وجود ميزان.

• 4 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

• 4 محضر غير مطابق للمواصفات.

• 10 محاضر تصرف في دقيق (55 شيكارة).

• 3 محاضر عدم نظافة أدوات عجين.

•محضر عدم وجود سجل تفتيش.

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 35 مخالفة وبيانها كالتالى:

• 15 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

• محضر ذبح خارج السلخانة.

• محضر عدم وجود سجل صناعي.

• 3 محاضر غش تجاري.

•11 محضر عدم وجود شهادة صحية

•محضر بدون ترخيص.

•3 محاضر سلع مجهولة المصدر.

•محضر انتهاء صلاحية.

نتج عن هذه المخالفات المضبوطات الآتية:

•ضبط 20 كجم لحم ذبح خارج السلخانة.

•ضبط طن ملح مجهول المصدر.

•ضبط 20 عبوة حنة منتهية الصلاحية.

•ضبط 20 صفيحة جبنة بيضاء.



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