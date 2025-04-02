عقد ندوة "الخلايا الجذعية وتطبيقاتها في الطب التجديدي" بالمركز القومي للبحوث

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على دعم البحث العلمي وتشجيع التعاون الدولي في المجالات البحثية المتقدمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الحلول المبتكرة في المجالات الطبية والبيطرية.

التعليم العالي: ندوة علمية حول "الخلايا الجذعية وتطبيقاتها في الطب التجديدي" بالمركز القومي للبحوث

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها العالمية لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التطورات العلمية.

وفي هذا الإطار، يعقد المركز القومي للبحوث ندوة علمية تحت عنوان "الخلايا الجذعية وتطبيقاتها في الطب التجديدي"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، بالقاعة الرئيسية بالمركز. تُقام الندوة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS).

ويشارك في الندوة نخبة من العلماء والخبراء الدوليين والمصريين، من بينهم البروفيسور ريويتشي تاتسومي، أستاذ بجامعة كيوشو – اليابان، والدكتورة آلاء الجعبري، المدرس بكلية الطب البيطري – جامعة كفر الشيخ وعضو الجمعية اليابانية في مصر. وتتناول الجلسات العلمية أحدث الأبحاث والتطبيقات العلاجية للخلايا الجذعية ودورها في الطب التجديدي، مع تنظيم محاضرات علمية وجلسات عملية للخبراء المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.