الزمالك يوفر شاشات عرض عملاقة لمتابعة مواجهة ستيلينبوش

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توفير شاشات عرض عملاقة داخل مقر النادي، لتمكين أعضاء الجمعية العمومية من متابعة مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تُقام اليوم الأربعاء في الثالثة عصرًا.

يأتي هذا القرار في إطار دعم الفريق وتحفيزه، حيث تسعى الإدارة لتوفير أجواء جماهيرية مميزة داخل النادي، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما أشارت الإدارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا لأعضاء النادي، الذين يحرصون دائمًا على دعم الفريق في جميع البطولات.

وتترقب جماهير الزمالك اللقاء بشغف، خاصة أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي، في رحلة البحث عن اللقب القاري الثالث في تاريخ النادي.

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