الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

الزمالك يرصد مكافأة استثنائية لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة ستيلينبوش

فريق الزمالك
فريق الزمالك

استقر مسئولو نادي الزمالك، على  رصد مكافآت مالية خاصة لتحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء في الثالثة عصرًا.

يأتي هذا القرار في إطار تحفيز اللاعبين لبذل أقصى جهدهم خلال اللقاء، وتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وأكدت إدارة الزمالك للاعبين أن الجماهير تضع آمالًا كبيرة عليهم في العودة بانتصار ثمين من جنوب إفريقيا، يساعد الفريق في مواصلة مشواره نحو اللقب القاري. كما شدد الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو على أهمية القتال داخل الملعب، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق الفوز، في ظل صعوبة المواجهة أمام فريق قوي يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

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