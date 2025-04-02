الزمالك في مواجهة ستيلينبوش.. خطوة نحو نصف نهائي الكونفدرالية.. بيسيرو يطالب اللاعبين بالفوز.. تفاصيل مكالمة حسين لبيب

عقد جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء في الثالثة عصرًا.

وخلال الجلسة، شدد بيسيرو على أهمية تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

كما قدم بعض التعليمات الفنية، أبرزها الضغط على المنافس في مناطقه الخلفية، والتعامل بحذر مع الهجمات المرتدة السريعة للفريق الجنوب إفريقي.

وأكد المدير الفني ضرورة التحلي بالتركيز والانضباط التكتيكي، مشددًا على أهمية استغلال الفرص الهجومية وعدم التسرع أمام المرمى، خاصة أن المباراة تُلعب خارج الديار، وهو ما يتطلب أداء متوازنًا بين الدفاع والهجوم.

حسين لبيب يطمئن على البعثة ويطالب بالفوز

من جانبه، حرص حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على الاطمئنان على بعثة الفريق في جنوب إفريقيا، حيث أجرى اتصالًا بالجهاز الفني والإداري، للاطمئنان على الأوضاع هناك، والتأكد من جاهزية اللاعبين نفسيًا وبدنيًا قبل اللقاء الحاسم.

وأكد لبيب خلال حديثه مع اللاعبين ثقته الكبيرة في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن الجماهير تضع آمالًا كبيرة على الفريق في مواصلة المشوار القاري.

كما شدد على أهمية اللعب بروح قتالية من أجل العودة بنتيجة تضع الزمالك على أعتاب نصف نهائي البطولة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ستيلينبوش

يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل متوازن، يعتمد فيه بيسيرو على العناصر الأساسية في الفريق، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

• حراسة المرمى: محمد عواد

• خط الدفاع: محمود الونش - حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر

• خط الوسط: دونجا - محمد شحاتة - أحمد فتوح

• خط الهجوم: أحمد زيزو - سيف الدين الجزيري - ناصر ماهر

ويعتمد بيسيرو على الثلاثي الهجومي زيزو، الجزيري، وناصر ماهر، لاستغلال ثغرات دفاع الفريق الجنوب إفريقي، في حين سيتولى دونجا ومحمد شحاتة ضبط إيقاع وسط الملعب، والحد من خطورة الهجمات المرتدة.

الزمالك يواصل البحث عن اللقب الثالث

يسعى الزمالك لمواصلة مسيرة الانتصارات في البطولة، حيث سبق له التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية مرتين، الأولى عام 2019 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، والثانية العام الماضي على نفس الفريق بعد التفوق في مجموع المباراتين.

وتأهل الفريق الأبيض إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، متفوقًا على المصري البورسعيدي، إنيمبا النيجيري، وبلاك بولز.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ستيلينبوش، لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري.

مباراة مفصلية للزمالك

يدرك الزمالك أهمية هذه المباراة، حيث أن تحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا سيسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة، ويدعمه بقوة في سباق المنافسة على اللقب.

وسيتعين على اللاعبين الالتزام بتعليمات بيسيرو، والحفاظ على الروح القتالية، لضمان العودة بنتيجة تُرضي الجماهير البيضاء، وتقرب الفريق من نصف النهائي.

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