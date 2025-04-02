بيسيرو يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا

عقد جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء في الثالثة عصرًا.

وخلال الجلسة، شدد بيسيرو على أهمية تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي. كما قدم بعض التعليمات الفنية، مطالبًا اللاعبين بالتركيز في الضغط على المنافس، واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى، خاصة في ظل قوة الفريق الجنوب إفريقي على ملعبه.

وأكد المدير الفني ثقته في قدرة الفريق على العودة بنتيجة إيجابية، مشددًا على ضرورة التحلي بالروح القتالية والالتزام بالتعليمات التكتيكية.

كما طالب اللاعبين بالحفاظ على الانضباط الدفاعي واللعب بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم، لتحقيق الهدف المنشود في هذه المواجهة القارية المهمة.

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