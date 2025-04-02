الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

كواليس مكالمة حسين لبيب لبعثة الزمالك قبل مباراة بطل جنوب أفريقيا

حسين لبيب
حسين لبيب

حرص حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، قبل مواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء في الثالثة عصرًا.

أجرى لبيب اتصالًا بالجهاز الفني والإداري للاطمئنان على جاهزية اللاعبين وأجواء الإقامة، وحثهم على التركيز وتقديم أداء قوي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في ستاد القاهرة يوم 9 أبريل.

كما أكد دعمه الكامل للفريق وثقته في قدرتهم على العودة بنتيجة إيجابية تسهل مهمة التأهل لنصف النهائي.

يطمح الزمالك إلى تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة جيدة في جنوب إفريقيا، مستغلًا خبرة لاعبيه في المباريات القارية، على أمل حسم التأهل وسط جماهيره في القاهرة.

تأتي هذه المباراة ضمن سلسلة مواجهات قوية يخوضها الفريق هذا الشهر، في إطار سعيه للتتويج بالبطولة الإفريقية.

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