الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

جدول مباريات الزمالك في أبريل 2025: صراع على جميع الجبهات

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يدخل نادي الزمالك شهر أبريل 2025 في سلسلة من المباريات الحاسمة في أكثر من بطولة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، والدوري المصري، وكأس عاصمة مصر.

ربع نهائي الكونفدرالية: اختبار جنوب إفريقي

يبدأ الزمالك مشواره في الشهر بمباراة الذهاب في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم الأربعاء 2 أبريل في تمام الثالثة عصرًا.

يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء الإياب في ستاد القاهرة يوم الأربعاء 9 أبريل في السادسة مساءً، حيث يأمل الزمالك في حسم التأهل إلى نصف النهائي.

كأس عاصمة مصر: رحلة البحث عن اللقب

يستهل الزمالك مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة قوية ضد مودرن سبورت يوم الأحد 6 أبريل في تمام السابعة مساءً.

وفي حال الفوز، سيواجه سموحة في ربع النهائي يوم الأربعاء 16 أبريل على ستاد برج العرب في الرابعة عصرًا.

وإذا استمر الفريق في البطولة، فسيلعب مباراة الدور ربع النهائي يوم 23 أبريل بانتظار تحديد المنافس.

الدوري المصري: صراع على الصدارة

في إطار الدوري المصري الممتاز، يواجه الزمالك فريق حرس الحدود يوم الأحد 13 أبريل على ستاد برج العرب في السابعة مساءً، في مباراة يسعى فيها الفريق لحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره نحو المنافسة على اللقب.

نصف نهائي الكونفدرالية: حلم اللقب الإفريقي

في حال تخطي الزمالك عقبة ستيلينبوش، سيواجه الفائز من مواجهة المصري وسيمبا التنزاني في ذهاب نصف النهائي يوم الأحد 20 أبريل، قبل خوض مباراة الإياب يوم الأحد 27 أبريل.

شهر حاسم للزمالك

سيكون أبريل شهرًا مليئًا بالتحديات للفريق الأبيض، حيث يطمح في التقدم في البطولات المختلفة وتحقيق النتائج الإيجابية التي ترضي جماهيره.

سيكون الضغط البدني كبيرًا، لكن الفريق سيحتاج إلى التركيز والتدوير بين اللاعبين للحفاظ على اللياقة والمنافسة حتى النهاية.

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