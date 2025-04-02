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رياضة

عمر مرموش ينقذ جوارديولا من أزمة كبيرة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن اللاعب الذي يمكنه تعويض غياب إيرلينج هالاند، الذي تعرض للإصابة مؤخرا.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدة غياب هالاند عن مانشستر سيتي 

وكان هالاند تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق الماضية ضد بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي، وشوهد وهو يغادر الملعب بعد المباراة على عكازين.

وكشف جوارديولا أن هالاند سيغيب لمدة تتراوح من 5 إلى 7 أسابيع؛ ما يعني أنه قد لا يشارك حتى نهاية الموسم مع مانشستر سيتي.

عمر مرموش الأقرب لتعويض غياب هالاند في مركز المهاجم 

وباتت الأنظار مسلطة تجاه الدولي المصري عمر مرموش لتعويض غياب هالاند، خاصةً أنه أحرز هدف الفوز للسيتي على بورنموث بنتيجة 2-1، بعد دقيقتين فقط من نزوله كبديل لزميله النرويجي.

وفي المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سيتي، سُئل المدرب الإسباني عن إمكانية مشاركة عمر مرموش في مركز المهاجم، ليجيب الإسباني: "سنجد حلا يتناسب مع اللاعبين لدينا ومهاراتهم وقدراتهم المختلفة، لكننا سنجد حلا آخر".

وأوضح: نعم، مرموش يستطيع اللعب في مركز المهاجم، فيل فودين يمكنه اللعب أيضا في هذا المركز، وكذلك جيمس ماكتي، وأوسكار بوب، لدينا عدد من اللاعبين القادرين على القيام بهذا الدور".

وأضاف عن مرموش تحديدا: "هو يحب التواجد قرب منطقة الجزاء، يحب التسجيل، ولديه حاسة تهديفية واضحة".

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي 

وخاض عمر مرموش 11 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات منذ انتقاله إلى الفريق قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وسجل 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

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