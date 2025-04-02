ظهور بيت أبيض جديد في الولايات المتحدة (صور)

كشف الموسيقي الأمريكي كيد روك عن مقر إقامته الفاخر الذي استغرق بناؤه 20 عاما، وهو نسخة مصغرة عن البيت الأبيض على مساحة 27 ألف قدم مربع في تلال ناشفيل.

البيت الأبيض الحقيقي يحتوي على 16 غرفة نوم

ووفقا لمصادر إعلامية، يضم المبنى مجموعة من المرافق الفريدة تشمل كنيسة خاصة، صالون حلاقة، محطة وقود، بالإضافة إلى مرحاض وحوض استحمام مطليين بالذهب عيار 24 قيراطا. وقد عرض روك هذه المرافق خلال جولة خاصة مع الإعلامي توكر كارلسون عام 2022.

وبخلاف البيت الأبيض الحقيقي الذي يحتوي على 16 غرفة نوم، فإن نسخة روك تحتوي على غرفتي نوم فقط، بينما خصصت المساحات المتبقية لأماكن الترفيه التي تضم ممرا للبولينغ وأثاثا ضخما.

المبنى يحمل العديد من اللمسات الشخصية

يذكر أن المبنى يحمل العديد من اللمسات الشخصية، منها نسر نحاسي مطلي بالذهب تم وضعه على السقف بعد تبادله مع مغني الكانتري زاك براون مقابل بعض القطع الفنية.

وزار المبنى العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم نجم الدوري الوطني لكرة القدم السابق ديريك وولف الذي وصفه بأنه "أكثر المباني إثارة للدهشة".

ويأتي هذا الكشف بعد زيارة روك الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث ظهر بإطلالة وطنية مميزة تحمل الرقم 250 إشارة للذكرى المئوية الثانية والنصف لإعلان الاستقلال.

روك معروف بعلاقته الوثيقة مع ترامب

جدير بالذكر أن روك معروف بعلاقته الوثيقة مع ترامب، حيث شارك في حفل تنصيبه الرئاسي عام 2017. كما أثار الموسيقي الجدل مؤخرا عندما انسحب من أحد العروض في ناشفيل بسبب عدم تفاعل الجمهور بالشكل المطلوب.

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