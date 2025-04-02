فرق الحوكمة والمراجعة تكثف المرور على المنشآت الصحية خلال العيد بسوهاج

نفذت فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية جولات تفقدية مكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك استهدفت هذه الجولات وحدات تطوير الرعاية الأولية والمستشفيات لمتابعة مستوى الالتزام الإداري، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسير العمل في المبادرات الرئاسية الصحية.

و أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الهدف من ذلك المرور هو تقييم أداء المنشأت الصحية خلال فترة العيد موجها التركيز علي الانضباط الإداري وذلك للتأكد من التزام الطواقم الطبية والإدارية بالحضور وضمان تقديم الخدمات الصحية دون اي توقف وكذلك اطمئنان الفرق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية مع مراجعة المخزون الطبي والتأكد من عدم وجود نقص قد يؤثر علي مستوي الخدمة. وكذلك متابعة سير العمل في المبادرات الرئاسية وجاهزية المستشفيات والوحدات.

ومن جانبها اشارت الدكتورة ايمان رياص مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية انه تم حتي الأن وخلال يومين استهداف 14 منشأة صحية وتم اعداد تقارير المرور بجميع الملاحظات التي تم رصدها خلال المرور للعرض والمناقشة مع السيد وكيل الوزارة لافتة الي استمرار مرور الفرق علي مدار الساعة.

وأضاف دويدار ان تلك الجهود تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين حتى خلال فترات الإجازات الرسمية. وتؤكد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان الجاهزية الدائمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

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