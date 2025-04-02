الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعليق جديد من مدربة الأسود "أنوسة كوتة" بواقعة التهام نمر ذراع عامل بالسيرك

سيرك طنطا، فيتو
سيرك طنطا، فيتو

شهد السيرك القومي بمنطقة البوريفاج في طنطا حادثًا مروعًا، خلال الساعات الماضية، حيث تعرض مدرب أسود لهجوم مفاجئ من أحد الأسود أثناء العرض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بعد أن التهم الأسد ذراعه.

حادث التهام نمر ذراع عامل بسيرك طنطا

ومن جانبها علقت مدربة الأسود أنوسة كوتة على الحادث وكشفت كواليس واقعة التهام نمر ذراع عامل بسيرك طنطا.. وبدأت حديثها بــ “الحمد لله.. العامل بخير.. وهو من طاقم العمل اللي دائم التعامل مع الحيوانات المفترسة معايا، واللي حصل خطأ وراد وأهم حاجة عندي سلامة الجمهور، انا كنت جوه القفص وكان مفروض يحصل الهجوم معايا، الخطأ أنه كان برا القفص وإيده دخلت جوه، وهنبقي نتحاسب على ده مع الإدارة، هنعزل النمر ونجنله العروض الي أن يتم شفائه”.

وكانت تحولت أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، التي جذبت العديد من أهالي محافظة الغربية إلى السيرك لقضاء وقت ترفيهي، إلى حالة من الفزع والذهول بعد وقوع الحادث. وسارعت فرق الإسعاف إلى نقل المدرب المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم.

 وأكد شهود عيان أن الحادث وقع أثناء تقديم المدرب لاستعراضه المعتاد، إلا أن الأسد باغته بهجوم مباغت، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور، خاصة الأطفال. 

فيما تم إيقاف العرض فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجمهور.


من جانبها، أعلنت إدارة السيرك أنها تحقق في ملابسات الحادث، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث نادرة الحدوث، وأنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المدربين والجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيرك القومي الحيوانات المفترسة انوسة كوتة مستشفي جامعة طنطا سيرك طنطا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نمر يلتهم ذراع مدربه في عرض بطنطا، حقيقة وفاة أحمد شفيق، إصابات بسبب فاتورة مطعم بالجيزة، قناة الأهلي تهاجم كولر

لحظة إنقاذ الشاب العالق أعلى جبل فى سوهاج (فيديو)

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ديربي الغضب، موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في كأس إيطاليا والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

سعر السمك والجمبري اليوم الأربعاء ثالث أيام العيد

منوعات

المزيد

إقبال ضعيف على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها

برسالة مغرية، محمد صلاح يصدم "مؤثرة" حاولت التقرب منه (فيديو)

بدون توقف أو الذهاب إلى الحمام، سيناتور ديمقراطي يلقي خطابا ضد ترامب لأكثر من 24 ساعة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في ثالث أيام العيد تواصل الصعود

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار بالبنوك المصرية في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد.. أرقام مواجهات ليفربول وإيفرتون (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إخباره عن أول أهله لحوقا به

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالنجاح والتفوق في الحياة

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة بيسان

المزيد
الجريدة الرسمية