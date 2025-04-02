بجمهور كامل العدد، افتتاح مسرحية "مملكة الحواديت" لـ مها أحمد بالمسرح القومي للأطفال (صور)

افتتح المسرح القومي للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، مسرحية العرائس "مملكة الحواديت" مع رفع لافتة كامل العدد، حيث امتلأ المسرح عن آخره، وامتلأت جنبات المسرح وطرقاته بالأطفال مما اضطر الإدارة للإعتذار عن استقبال المشاهدين وتم استقبال الحجز لعرض اليوم التالي.

وتأتي المسرحية تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، وبطولة النجمة مها أحمد، والفنان وائل عوني، موسيقى وألحان الموسيقار وائل عوض، غناء فريق غني، والذي يستمر عرضه يوميا خلال أيام عيد الفطر المبارك الساعة السابعة مساء.

وقد شهد المسرح تفاعلا كبيرا من الأطفال مع النجمة مها أحمد، في عودة جديدة للمسرح بعد غياب سنوات، والتي تتواصل مع الجمهور بشكل مباشر وتسألهم التفكير في حلول لمساعدة الخير للانتصار على الشر في بداية المسرحية، وفي نهايتها تطلب منهم أن يستعدوا لمحاربة الشر لأنهم أبطال الحواديت القادمة.



والمسرحية تدور أحداثها في إطار خيالي فانتازي، عندما تتعرض مملكة الحواديت لخطر الفناء، بعد تمرد "الجوكر" خادم الشر في المملكة؛ الذي يسعى للسيطرة على عرش الحواديت، مستغلا الطاقة السلبية لطفل غاضب بسبب تعرضه للتنمر، فيسيطر على خياله لتدمير الحواديت الطيبة من العالم، ويحاول إلقاء أبطالها في بئر النسيان، واستبدالها بحواديت الشر.



لكن الملكة شهرزاد تختار أحد أبطال الحواديت والتي كانت مفاجأة للأطفال وتفاعلوا معها ومع أغنيتها التي تم إنتاجها خصيصا، وذلك لإنقاذ المملكة من خلال مجموعة من المغامرات والصراعات في أشهر حواديت الأطفال الطيبة، بعد أن يقلبها الشرير راسا على عقب.

المسرحية بطولة وفاء عبد الله، إيهاب ناصر، ريم طارق، شهد حمدي، كنزي عزت، مهاب شريف، أحمد مهاب، يوسف هادي، والطفل يوسف وليد، والطفلة زينة مصطفى.

جدير بالذكر أن المسرحية ضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ديكور هبة عبد الحميد، ملابس إيمان الشيخ، إضاءة محمد عبد المحسن، مكياج روبي مهاب، استعراضات علي جيمي، مخرج منفذ إبراهيم الزهيري، مساعدا الإخراج نيرمين عبد العزيز، علي عماد. تصوير فوتوغرافيا عادل صبري.

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