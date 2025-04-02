النقض تسدل الستار على طعن شادي خلف.. تقضي برفضه وتأييد حكم سجنه 3 سنوات.. والفنان متهم بهتك عرض 7 فتيات بمصر الجديدة

أسدلت محكمة النقض الستار على الطعن المقدم من الفنان شادي خلف على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات، ومحاولة اغتصابهن خلال ورشة تمثيل وقضت بتأييد سجنه 3 سنوات.



الحيثيات: شادي خلف اتخذ من استديو لتعليم التمثيل مسرحا لمزاولة نشاطه



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة استقرت في يقينها أن المتهم شادي نبيل خلف صاحب استديو "ذات" بمصر الجديدة لتعليم مهنة التمثيل قد ضل سعيه في الحياة الدنيا واتبع شيطانه واتخذ من حرفته التمثيلية طريقًا للبغي واستقطاب ضحاياه من الفتيات اللاتي يطمحن في الوصول للاحتراف التمثيلي والشهرة.

وأضافت المحكمة أن المتهم استغل انفراده بالمجني عليهن السبعة بحجة إعطائهن دروسا تمثيلية بمشاهد إغراء حتى يتجاوز الحدود الأخلاقية للمشهد التمثيلي وتسطيل يديه وجسده لأماكن عورة المجني عليهن بغية منه لمعاشرتهن جنسيًا.

وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، موضحة أن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه- كما هو الحال في الدعوى الماثلة.

المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليهم

وأشارت إلى أن تأخر المجني عليهن في أداء الشهادة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهن ما دامت قد اطمأنت إليها، وأنه لا يتشرط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع.

أما عن الدفع بالتأخر فى إبلاغ الواقعة وعدم التعويل على شهادة شهود لأنها سماعية وخلو الأوراق من شاهد رؤية، قالت المحكمة إنها تطمئن لأقوال المجني عليهن ومعه يكون التأخير والتراخي في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنعها من الأخذ بأقوالهن.

وأكدت المحكمة أن الواقعة قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم لما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة 7 ضحايا وشاهدي رؤية وشهادة مجرى التحريات.

كما استندت المحكمة إلى ما ثبت من المطبوعات الملتقطة من الوسائط الإلكترونية الحاوية لما نشرته المجني عليهن حيث ثبت من أقوالهن جميعا اعتداء المتهم عليهن وهتك عرضهن جميعًا.

تهمة هتك عرض 7 فتيات

‫ووجهت النيابة العامة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وقالت النيابة: المتهم هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بضعهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ا. أ، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

المتهم هتك عرض الفتيات بالاكراه

أضافت: ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ع. م، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها ‫وهتك عرض المجني عليها ك. م. ن. بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له ‫بالإضافة إلى ذلك هتك عرض المجني عليها هـ. ط. س، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

‫وأيضا هتك عرض المجني عليها ه. خ. أ، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وتابعت:‫ ‫كما هتك عرض المجني عليها م. ع. إ، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها - ملامسا لموطن عفتها - بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأدلى الممثل شادي خلف المتهم بهتك عرض 7 فتيات باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة وأنكر جميع الاتهامات التي وجهتها إليه قائلا “أنا ممثل وعندي استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه استوديو ذات، هو مملوك لي أنا ووالدتي أميرة حسن، ومسجل بالسجل التجاري”.

تفاصيل اعتراف شادي خلف

وأضاف شادي خلف أن طبيعة العمل داخل الاستديو الخاص به هو أن يقوم راغب العمل في المجال الفني بتقديم طلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستوديو أو الصفحة الخاصة بالاستوديو على موقع الفيسبوك، ليتم تحديد موعد للقاء والمقابلة معهم، لتحديد إمكانية التحاقهم للتدريب في الاستوديو، مشيرا إلى أن الورشة مقسمة إلى أقسام وقسم الإخراج وقسم المونتاج وقسم الكتابة وقسم التصوير السينمائي وقسم الأداء الحركي الرقص، وقسم فن الحكي وإن دوره يقتصر في تدريب المشتركين الراغبين في الالتحاق بورشة التمثيل.

وأكد شادي خلف أنه يتقاضي أجر على هذا العمل ولا يعطي شهادات معتمدة من جهة أكاديمية، مؤكدا أن دوره هو تدريب الطالب على التمثيل لتأهيله للعمل في الفن، وورشة التمثيل تكون مدتها 3 شهور لكل ورشة، ويكون عدد المشتركين بالورشة الواحدة 20 مشتركا ولا يقل عن 16 طالبا، وجميعهم يكونوا متواجدين داخل الورشة ولا يكون طالبا منفردا لذاته، وهناك شروط ألا يقل سن المشترك عن 16 عاما ولا يزيد على 50 عاما.

وأوضح شادي خلف أن ورشته مرخصة حيث افتتحها في عام 2012 وتحمل سجلا تجاريا رقم 66418 سجل تجاري القاهرة وأيضا مسجل في مصلحة الضرائب المصرية.

وعن علاقته بإحدى المجني عليهن أكد أنه تعرف عليها في مدينة نوبيع ولا يعلم لماذا اتهمته بهذا الاتهام مشيرا إلى أنه تعرف عليها من باب المعرفة فقط وكان الحوار يقتصر على العمل سواء التمثيل أو في مجال عملها في تسويق كامب كان يتنزه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيا أن يكون قد عرض عليها التدريب في ورشة التمثيل الخاصة به.

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