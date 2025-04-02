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ثقافة وفنون

المتهم بهتك عرض 7 فتيات، الممثل شادي خلف يتصدر مؤشرات البحث لهذا السبب

شادي خلف،فيتو
شادي خلف،فيتو

من جديد عاد اسم “شادي خلف” ليتصدر مؤشرات بحث جوجل ومختلف منصات السوشيال ميديا بقوة خلال الساعات الماضية، وهو الممثل الشاب وصاحب ورش  تمثيلية.

سر تصدر شادي خلف التريند من جديد

وجاء التصدر مقترنا بقرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من شادي خلف على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

 وجاء قرار رفض الطعن بالتزامن مع عرض مسلسل “لام شمسية” الذي اشعلت حلقاته الموسم الرمضاني المنصرم، ليربط الجمهور بين شخصية “وسام” وهو المدرس والأكاديمي المتحرش الذي قدمها الفنان محمد شاهين، وما بين الممثل شادي خلف الذي استغل كونه أستاذاًَ ومعلمًا للفتيات فى مجال التمثيل لجعله طريقا لهتك عرض عدد كبير من طالباته.

قضية شادي خلف

وبدأت الحكاية إثر تداول إحدى المتدربات في الورشة الخاصة للفنان شادي خلف منشورا تعلن من خلاله تعرضها للتحرش أثناء تدريبها.

وإثر ذلك..  توالت الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن العديد من الطالبات اللاتي ذهبن للتدريب في ورشته تعرضن للتحرش الجسدي واللفظي منه.

شادي خلف

الجدير بالذكر أن شادي نبيل سليمان خلف، 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل بـ"أستديو ذات"، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

حياته الشخصية وأبرز أعماله

وشادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر الكبير نبيل خلف، وكان متزوجا  من آية “ابنة” الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.. وقام بعقد القران الشيخ "على جمعة" مفتى الديار المصرية الأسبق.

 شارك في العديد من الأفلام وكانت آخر أعماله، فيلم "الثلاثة يشتغلونها" ومن أبرز أعماله "365 يوم سعادة"، "هي فوضي"، "كلمني شكرا" و"حين ميسرة".

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