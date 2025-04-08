الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، من أهمية صلاة الجماعة وعظم فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فى أداء الصلاة فى جماعة ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ".

فضل الصلاة، وعن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: خصت العشاء والفجر لأحد أمرين: إما لأنهما في الظلام والمنافق إنما يرائي الناس في الصلاة، كما قال تعالى:

{ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ } [النساء:142]

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان الظهر بالقاهرة: 11:57 م

 

موعد أذان الظهر بالإسكندرية: 12:02 م

 

موعد أذان الظهر بأسوان: 11:50 ص

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:07 ص

 

الظهر: 11:57 م

 

العصر: 3:30 م

 

المغرب: 6:18 م

 

العشاء: 7:38 م

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:10 ص

 

الظهر: 12:2 م

 

العصر: 3:36 م

 

المغرب: 6:24 م

 

العشاء: 7:45 م

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:10 ص

 

الظهر: 11:50 ص

 

العصر: 3:18 م

 

المغرب: 6:7 م

 

العشاء: 7:22 م

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:02 ص

 

الظهر: 11:53 ص

 

العصر: 3:27 م

 

المغرب: 6:14 م

 

العشاء: 7:35 م

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة ليست فقط عبادة جسدية، بل هي أيضًا وسيلة لتزكية النفس وتهذيب الأخلاق. قال الله تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" (العنكبوت: 45). عندما يُقيم المسلم صلاته بخشوع، فإنها تُعينه على تجنب المعاصي والذنوب، لأنها تذكره دائمًا بمراقبة الله له، الصلاة تُقوّي الإيمان وتجعل القلب أكثر قربًا من الله، مما يجعله يتجنب كل ما يُغضب ربه.

وفي زحمة الحياة ومشاكلها، تكون الصلاة ملجأً للمسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جُعلت قرة عيني في الصلاة". الصلاة هي وقتٌ يخلو فيه العبد مع ربه، يشكو همومه ويطلب منه العون. عندما نصلي بخشوع، نشعر براحة نفسية كبيرة، لأننا نلجأ إلى الله الذي بيده كل شيء. الصلاة تُذكّرنا بأن الدنيا زائلة وأن الله هو القادر على حل كل مشاكلنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة مصر موعد صلاة العشاء اليوم موعد صلاة المغرب اليوم موعد اذان الفجر اليوم موعد أذان الظهر اليوم مواقيت الصلاة فى مصر أوقات الصلاة أوقات الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد أذان الظهر موعد أذان العشاء موعد أذان العصر موعد أذان الفجر في القاهرة موعد اذان الفجر القاهرة موعد صلاة العصر العصر اليوم موعد صلاة الظهر

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

زوجة ماجد المصري تفاجئه على الهواء بعد "فضيحة" جروب الواتس آب (فيديو)

مفاجأة، زيزو وقع عقود انتقاله للأهلي وحصل على المقابل المالي (فيديو)

بعد تأكيد توقيعه للأهلي، إبراهيم فايق: بكره يوم مهم في قصة زيزو

هالة صدقي عن مشهد صفعها في "إش إش": ماجد المصري إيده مرزبة (فيديو)

مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

تسمم 6 أشخاص بينهم 4 أطفال تناولوا "لحمة وزبادي" في الوادي الجديد

لا للتهجير، زحف مصري على معبر رفح دعما للقضية الفلسطينية (صور)

منوعات

المزيد

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

بعد اعتراضها على دعم إسرائيل، مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد

السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية