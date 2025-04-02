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دين ودنيا

هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل "عيدية"؟، عالم أزهري يجيب

إخراج زكاة المال
إخراج زكاة المال على شكل عيدية

أجاب الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، على سؤال “هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل (عيدية)؟”، مشيرًا إلي أنه نعم يجوز ذلك، بشرط ألا يؤخرها عن وقت وجوبها انتظارا لوقت العيد، وأن يكون من يأخذها من المستحقين للزكاة شرعا، فلا يعطيها لمن تجب عليه نفقته من الأقارب أصولا أو فروعا أو حواشي.

هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل عيدية؟


 

وأضاف “العشماوي” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” ان من شروط قبول ذلك أيضًا هو  أن ينوي بها عند إعطائها الزكاة، ولا يشترط إخبارهم بأنها من الزكاة؛ لأنه لا يجب على المزكِّي أن يخبر المزكَّى عليه بكون ما يعطيه إياه من الزكاة، وإنما تكفيه النية؛ لأنها عبادة، فاشتُرطت فيها النية.


وأوضح استاذ الحديث بجامعة الأزهر أنه مما يتعلق بهذه المسألة؛ دفع الزكاة على شكل رواتب أو معونات شهرية، فلا بأس بذلك للمصلحة، فإن كانت المصلحة في دفعها دفعة واحدة؛ وجب دفعها دفعة واحدة؛ لأن الأصل عدم تأخير الزكاة عن وقت الوجوب؛ لأنها عبادة مؤقتة بوقت كالصلاة، ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا لضرورة أو لمصلحة راجحة!


وأشار إلي أنه يجوز تعجيل دفع الزكاة قبل انتهاء الحول أيضا للمصلحة، وقد ثبت ذلك بالنص، إذ استسلف النبي صلى الله عليه وسلم عمَّه العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - زكاة عامين لحاجة عَرضت،

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