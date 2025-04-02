رحيل أسطورة هوليوود فال كيلمر عن عمر ناهز 65 عاما

توفي الممثل الأمريكي فال كيلمر في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء في لوس أنجلوس عن عمر ناهز 65 عاما.

وفاة الممثل الأمريكي فال كيلمر



وأوضحت مرسيدس كيلمر، ابنة الراحل، أن سبب الوفاة كان التهابا رئويا، مشيرة إلى أنه تم تشخيص إصابة والدها بسرطان الحنجرة في عام 2014، لكنه تعافى منه لاحقا.

واشتهر فال كيلمر بكونه شريك توم كروز في فيلم "توب جان"، كما جسّد شخصية باتمان في فيلم "باتمان للأبد"، وقدم أداء مميزا في دور جيم موريسون (مغني فرقة The Doors) في فيلم أوليفر ستون "ذا دورز".

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