صرف مكافأة تشجيعية للطبيب المكلف لخدمات الطفولة والأمومة فى سوهاج

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج تفقدية للمركز المتميز لخدمات الطفولة والأمومة بقرية سفلاق، التابع لمركز ساقلتة في إطار حرص مديرية الصحة بسوهاج على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الزيارة تفقد أقسام المركز المختلفة، حيث تابع وكيل الوزارة سير العمل وأشاد بالانضباط الأداري بالإضافة التأكد من سلاسل التبريد للأمصال والطعوم.

و حرص دويدار علي تهنئة العاملين بالمركز، مشددًا على ضرورة تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمترددين على المركزمقدمًا شكره للطاقم الطبي.

ووجهًا "دويدار" بمكافأة تشجيعية للطبيب المكلف بالعمل خلال النوبتجية لتميزه وانضباطه والإشادة به بالعمل داخل مركز الخدمات الطفولة والأمومة بقرية سفلاق.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الالتزام بمعايير الجودة وتحسين بيئة العمل لضمان تقديم خدمات طبية متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة الأم والطفل، وتعمل على تطوير المراكز الصحية في القرى لتلبية احتياجات المواطنين.

كما وجه وكيل الوزارة بسرعة توفير أي نواقص من المستلزمات الطبية، والتأكد من توافر الأدوية اللازمة، مؤكدًا أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة.

واختتمت الجولة بتوجيه الشكر لكافة العاملين بالمركز على جهودهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان جودة الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

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