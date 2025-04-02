الصين تطلق مناورات عسكرية "رعد المضيق" قبالة تايوان وأمريكا تعلق

أعلنت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأربعاء، تنفيذ مناورات عسكرية تحت اسم "رعد المضيق-2025A" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان.

مناورة رعد المضيق

وأوضح المتحدث باسم القيادة، العقيد شي يي، أن التدريبات تركز على التعرف والتحقق، والتحذير والإبعاد، والاعتراض والاحتجاز، بهدف اختبار قدرات القوات على تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض الحصار المشترك، وتنفيذ ضربات دقيقة على الأهداف الحيوية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم القيادة الشرقية أن القوات المسلحة الصينية بدأت اليوم الأربعاء مناورات عسكرية تحمل الاسم الرمزي "رعد المضيق 2025 إيه" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان.

وأضاف أن هذه المناورات، التي حملت اسمًا مختلفًا عن تلك التي أُجريت يوم الثلاثاء، تركز على تحديد هوية الأهداف والتحقق منها وقدرات التحذير والطرد والإبعاد والاحتجاز.

أمريكا تعلق على المناورات العسكرية الصينية بمضيق تايوان

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، من أن المناورات العسكرية التي تجريها الصين في مضيق تايوان تهدد أمن المنطقة، في ظل تصاعد التوترات بين بكين وتايبيه.

وأمس الثلاثاء، بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة للجيش والبحرية حول تايوان حملت اسمًا مختلفا عن التدريبات الجديدة التي أعلنها اليوم الأربعاء، في "تحذير صارم وردع قوي ضد الانفصاليين".

وتأتي التدريبات حول الجزيرة، والتي تعتبرها الصين إقليمًا تابعًا لها، بعد أن وصف رئيس تايوان لاي تشينغ تي، بكين بأنها "قوة معادية أجنبية"، الشهر الماضي.

وكثّفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان، في السنوات الأخيرة، للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.

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