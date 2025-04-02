الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين تطلق مناورات عسكرية "رعد المضيق" قبالة تايوان وأمريكا تعلق

الصين تطلق مناورات
الصين تطلق مناورات "رعد المضيق"، فيتو

أعلنت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأربعاء، تنفيذ مناورات عسكرية تحت اسم "رعد المضيق-2025A" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان.

 

مناورة رعد المضيق

وأوضح المتحدث باسم القيادة، العقيد شي يي، أن التدريبات تركز على التعرف والتحقق، والتحذير والإبعاد، والاعتراض والاحتجاز، بهدف اختبار قدرات القوات على تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض الحصار المشترك، وتنفيذ ضربات دقيقة على الأهداف الحيوية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم القيادة الشرقية أن القوات المسلحة الصينية بدأت اليوم الأربعاء مناورات عسكرية تحمل الاسم الرمزي "رعد المضيق 2025 إيه" في المناطق الوسطى والجنوبية من مضيق تايوان.

وأضاف أن هذه المناورات، التي حملت اسمًا مختلفًا عن تلك التي أُجريت يوم الثلاثاء، تركز على تحديد هوية الأهداف والتحقق منها وقدرات التحذير والطرد والإبعاد والاحتجاز.

 

أمريكا تعلق على المناورات العسكرية الصينية بمضيق تايوان

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، من أن المناورات العسكرية التي تجريها الصين في مضيق تايوان تهدد أمن المنطقة، في ظل تصاعد التوترات بين بكين وتايبيه.

وأمس الثلاثاء، بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة للجيش والبحرية حول تايوان حملت اسمًا مختلفا عن التدريبات الجديدة التي أعلنها اليوم الأربعاء، في "تحذير صارم وردع قوي ضد الانفصاليين".

وتأتي التدريبات حول الجزيرة، والتي تعتبرها الصين إقليمًا تابعًا لها، بعد أن وصف رئيس تايوان لاي تشينغ تي، بكين بأنها "قوة معادية أجنبية"، الشهر الماضي.
وكثّفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان، في السنوات الأخيرة، للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني مناورات عسكرية رعد المضيق مضيق تايوان الجيش الصيني سفن حربية تايوان وزارة الخارجية الأمريكية

الأكثر قراءة

وسط صراخ الحاضرين، أسد يهاجم مدربه ويلتهم ذراعه خلال عرض سيرك في طنطا (فيديو)

رفض طعن الفنان شادي خلف على حكم حبسه في قضية هتك عرض الفتيات

إصابة أحمد عز والمخرج، الفيديو الذي تسبب في إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs

مش عارف هيتضايق مني ولا لأ، ماذا قال مؤلف "قطايف" عن سامح حسين بعد أزمة إلغاء الإجازات

إصابة مدير مطعم شهير و11 آخرين في مشاجرة على فاتورة المأكولات بالوراق

حرامي منحوس، حادث مفاجئ يكشف عن سرقة سيارة نقل عليها توكتوك بالجيزة (صور)

كان بيخمس، صبي يدهس عددا من المارة أمام أحد المحلات في الشرقية (صور)

مشادة قوية بين الشناوي ومحمد شوقي مع حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني (فيديو)

منوعات

المزيد

ترامب يحسم اليوم قراره النهائي بشأن "تيك توك"

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية