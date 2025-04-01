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ثقافة وفنون

أحمد صيام يكشف أصعب مشاهده في حكيم باشا (فيديو)

أحمد صيام، فيتو
أحمد صيام، فيتو

قال الفنان أحمد الصيام إن الشخصية الذي قدمها في مسلسل حكيم باشا مع مصطفى شعبان كانت صعبة، مشيرًا إلى أن حفني رجل ضعيف أمام الجميع وقوته هو المال. 

وأضاف أحمد صيام من خلال مداخلة هاتفية في برنامج واحد من الناس: “الحكاية كلها كانت صعبة، ومن أصعب المشاهد التي قدمتها هي مشهد دفن الأموال التي سرقتها لكي أخفيها من زوجتي”.

مسلسل حكيم باشا 

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

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دينا فؤاد في مسلسل حكيم باشا مسلسل حكيم باشا حكيم باشا الفنانة دينا فؤاد

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