أفلام عيد الفطر 2025.. 4 أفلام تتنافس على «البوكس أوفيس» أبرزها “Restart”

تعرض دور العرض السينمائى مجموعة كبيرة من الأفلام في عيد الفطر 2025. الأفلام الجديدة تتنوع بين الرومانسى والكوميدى وأفلام الحركة. يبدو أن صناع السينما قرروا تقديم موسم قوى ومتميز يجمع كوكبة من النجوم الكبار وبين الشباب فى مقدمتهم: خالد الصاوي، تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد وصولًا للنجوم الواعديبن مثل؛عصام عمر، أحمد داش، مايان السيد، تارا عماد وطه دسوقي. ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائى 4 أفلام للتنافس على شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر.

يعتبر Restart فيلم الرومانسية الجديد لتامر حسنى وهنا الزاهد أقوى أفلام موسم عيد الفطر 2025، إذ سينافس بقوة بالبوكس أوفيس لاحتوائه على العديد من النجوم برفقة هذا الثنائى الذى سبق وحققا معا نجاحات سينمائية كبيرة. يشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا فى فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين «تامر» والم يتعاون بهذا الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم فى مقدمتهم: باسم سمرة،ميمى جمال، عصام السقا والشاب سيد أسامة الشهير بدور “ميكا”.. كذلك سيحل عدد من نجوم الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وتوقيع المخرجة سارة وفيق.

وعن كواليس الفيلم تحدث النجم محمد ثروت فى تصريح خاص لــ “فيتو” قائلًا: انتهينا من تصوير الفيلم مبكرًا وسادت أجواء العمل حالة من الود والألفة نظرًا لاقتناعنا جميعا بالنص وهو لأيمن بهجت قمر وثقتنا فى رؤية المخرجة سارة وفيق، وسأجسد خلال الفيلم شخصية جديدة عنى لم أقدمها بشاشات السينما من قبل.. فالفيلم يغلب عليه الطابع الكوميدى ولكنه أيضًا يحتوى الكثير من الأفكار الهامة وأتمنى أن يُسعد بها الجمهور.

من الأفلام التى سوف تنافس فى موسم عيد الفطر فيلم “نجوم الساحل”، فعقب أن قدم المخرج رؤوف السيد تجربتيه السينمائين الشبابية “الحريفة 1 والريمونتادا2” يعود للجمهور بنجوم شباب جدد يضع عليهم مسئولية البطولة.

يقدم “نجوم الساحل” كوكبة من الفنانين الشباب على طريقة فيلم “الحريفة” ومن أبرز الشباب المشاركين: أحمد داش،مايان السيد، على صبحى،أحمد عبد الحميد،على السبع..الفيلم من تأليف محمد جلال وشارك فى كتابة السيناريو كريم يوسف، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، وفى محاولة للوصول لحبيبته يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالى رفقة صديقه لمقابلتها فتدور هناك العديد من المفارقات الغريبة..

وعن الفيلم قالت مايان السيد فى تصريح خاص لـ “فيتو”: إنها مؤمنة بقدرة أفلام الشباب على تغيير المعادلة سواء بالدراما التليفزيونية أو بالسينما، مؤكدة أنه بالفعل قد برهن النجوم الشباب على قدرتهم فى تحمل مسؤلية عمل فنى بأسمائهم ولم يسيروا خلف الاستستهال أو تقليد الكبار، وسيظهر فيلم “نجوم الساحل” تلك القدرة فى تقديم القالب الرومانسى والمغامرة بشكل جيد، وأن كل ما يحتاجه الشباب نص جيد ومخرج قوى كالمخرج رؤوف السيد.

وبخلطة فنية تجمع بين الكبار والشباب، يقدم المخرج عمر المهندس فيلم عيد الفطر 2025 تحت اسم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر وطه دسوقى وبمشاركة: باسم سمرة، خالد الصاوي، حيث سيقدم هؤلاء تجربة سينمائية من نوع خاص تجمع بين الإثارة والكوميديا ولايت رومانسي، ويجسد عصام عمر فى الفيلم شخصية شاب يعمل فى شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقى بدور لاعب ألعاب إلكترونية تجمعهما العديد من المفارقات. عصام عمر قال فى تصريح خاص لـ “فيتو”: إن تجربة “سيكو سيكو” من أغلى التجارب السينمائية لقلبى وأعتز بها جدًا لكونها رفقة صديقى طه دسوقي، وسيكون فيلما يجمع بين الغموض والكوميديا لنقدم هذا المزج المختلف فى قالب سينمائى واحد، أتمنى أن يلقى قبولا جماهيريا لنا.. يذكر أن العمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس

كما صرح المخرج عمرو صلاح لـ “فيتو” بتقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة: محمد ثروت،هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد.

و قال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: حاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.. وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعى كوميدى، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدى فى مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها فى إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامى.

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