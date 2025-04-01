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مائل للحرارة نهارا، حالة الطقس ثالث أيام العيد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:19

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