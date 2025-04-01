تحول كورنيش المنيا، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إلى وجهة مليئة بالحياة، حيث اجتمعت أمواج النيل وضحكات الأطفال لتشكل لوحة احتفالية رائعة، وتوافد الآلاف من أهالي المحافظة، مجسدين فرحة العيد ورغبتهم في الاستمتاع بأجوائه السحرية على ضفاف النيل العريق.

في اليوم الثاني، أهالي المنيا يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش النيل

منذ الساعات الأولى من الظهيرة، بدأ الزوار يتدفقون إلى الكورنيش، حيث امتلأت جنباته بالعائلات والشباب المتحمس، والأطفال الذين ارتدوا ملابس العيد الزاهية، في احتفالية عفوية أضفى عليها سحر النيل طابعًا خاصًا.

أهالي المنيا يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش النيل

كما اكتظت المساحات الخضراء على امتداد الكورنيش بالعائلات التي جلست لتناول وجبات الغداء في الهواء الطلق، متبادلة التهاني والتبريكات بمناسبة العيد. بينما انطلق الأطفال في أرجاء المكان، يلهون ويلعبون، مما أضاف إلى بهجة المشهد وضحكاتهم التي ملأت الأجواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.